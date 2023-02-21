Рахматуллина (Самигуллина) Лилия Рафаэльевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1974
Бракосочетание
11.12.1992
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.01.1995
Дочь: Рахматуллина Алина Альфредовна
Отец ребёнка: Рахматуллин Альфред Агулович
Рождение ребёнка
21.07.2000
Дочь: Олудина Руфина Альфредовна
Отец ребёнка: Рахматуллин Альфред Агулович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
03.04.2010
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно