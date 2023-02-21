Рахматуллина (Самигуллина) Лилия Рафаэльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина (Самигуллина) Лилия Рафаэльевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1974

Отец: Самигуллин Рафаэль Аюпович

Мать: Демьянова Рушания Габдулгаллямовна

Бракосочетание
11.12.1992

Муж: не указан

Рождение ребёнка
13.01.1995

Дочь: Рахматуллина Алина Альфредовна

Отец ребёнка: Рахматуллин Альфред Агулович

Рождение ребёнка
21.07.2000

Дочь: Олудина Руфина Альфредовна

Отец ребёнка: Рахматуллин Альфред Агулович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
03.04.2010

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Альфред Агулович

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