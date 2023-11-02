Шубицкая Ксения Макариева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Разгуляева Мария Петрова
Отец ребёнка: Шубицкий Петр
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Шубицкий Петр
Смерть
Неизвестно