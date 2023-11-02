Шубицкая Ксения Макариева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубицкая Ксения Макариева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Разгуляева Мария Петрова

Отец ребёнка: Шубицкий Петр

Митрофановка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Шубицкий Петр

Митрофановка, Асиновский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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