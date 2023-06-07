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Гаврила Петров
Гаврила Петров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1745
Дата смерти
После 1762
Пол
Мужской
Отец
Петр Егоров
Около 1704 г.р.
Мать
Агафья Антропова
Около 1707 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец:
Петр Егоров
Мать:
Агафья Антропова
Смерть
После 1762
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