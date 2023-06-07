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Гаврила Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Петр Егоров

Мать: Агафья Антропова

Смерть
После 1762