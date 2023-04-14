Соломатина Аграфена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 2003
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломатин Семён Степанович
Смерть
Около 2003