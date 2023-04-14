Соломатина Аграфена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина Аграфена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 2003

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатин Семён Степанович

Смерть
Около 2003