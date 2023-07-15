Середа Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 17.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Около 1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.08.1984

Отец: Середа Андрей Борисович

Мать: Середа Татьяна Первая жена