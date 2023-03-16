Буталова Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буталова Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1994

Отец: не указан

Мать: Буталова Марина Ивановна

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