Полянская (Комаровская) Анна Митрофановна
Место рождения
Дата рождения18.03.1888
Дата смерти02.10.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1888
Образование
1906
Чернигов, Чернігівська область
Женская гимназия (1905) и доп. 8-й класс, звание домашней учительницы
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Архангельская Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Полянский Владимир Стахиевич
Белград
Эмиграция
1921
Югославия
весна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Белград
Мед.сестра при русской больнице (после 1921)
Работа или профессия
Неизвестно
Сестра милосердия во время Первой мировой войны
Смерть
02.10.1947
Овчар-Баня Югославия
Похороны
Неизвестно
Овчар-Баня Югославия
На территории монастыря