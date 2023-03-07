Полянская (Комаровская) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Комаровская) Анна Митрофановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.03.1888

Дата смерти

02.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1888

Отец: Комаровский Митрофан Николаевич

Мать: Комаровская Мавра Леонтьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
1906
Чернигов, Чернігівська область
Женская гимназия (1905) и доп. 8-й класс, звание домашней учительницы
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Архангельская Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Полянский Владимир Стахиевич

Белград
Эмиграция
1921
Югославия
весна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Владимир Стахиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Белград
Мед.сестра при русской больнице (после 1921)
Работа или профессия
Неизвестно
Сестра милосердия во время Первой мировой войны
Смерть
02.10.1947
Овчар-Баня Югославия
Похороны
Неизвестно
Овчар-Баня Югославия
На территории монастыря
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