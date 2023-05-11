Силаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Силаев Андрей Михайлович

Мать: Александра Яковлевовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности