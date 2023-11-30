Шипов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Шипов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1911
Мать ребёнка: Шипова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Шипова Мария Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипова Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно