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Шипов Алексей Алексеевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шипов Алексей

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Шипов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Шипова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Шипова Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипова Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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