Кадышников Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кадышников Яков Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кадышников Андреян Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область