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Гринькин Анатолий Александрович
Гринькин Анатолий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.1977
Пол
Мужской
Отец
Гринькин Александр Иванович
1946 г.р.
Мать
Гринькина Валентина Анисимовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1977
Отец:
Гринькин Александр Иванович
Мать:
Гринькина Валентина Анисимовна
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