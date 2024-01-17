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Фон-Бурмейстер Хелена Шарлотта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон-Бурмейстер Отто Фромхольд

Рождение ребёнка
05.12.1755

Сын: Фон-Бурмейстер Отто Фридрих

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Отто Фромхольд

Рождение ребёнка
1757

Сын: Фон-Бурмейстер Карл Йоганн

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Отто Фромхольд

Смерть
1784

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