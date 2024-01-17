Фон-Бурмейстер Хелена Шарлотта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1755
Сын: Фон-Бурмейстер Отто Фридрих
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Отто Фромхольд
Рождение ребёнка
1757
Сын: Фон-Бурмейстер Карл Йоганн
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Отто Фромхольд
Смерть
1784