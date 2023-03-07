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Васильев Андрей Владимирович

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Место рождения

Перово, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

11.10.1883 ст.

Дата смерти

17.11.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1883 ст.

Отец: Васильев Владимир Васильевич

Мать: Васильева Елизавета Кузьминична

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Жена: Васильева Анна Александровна

Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.

Сын: Васильев Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Васильева Анна Александровна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
московский мещанин Новгородской слободы
Место жительства
Неизвестно
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
17.11.1913 ст.
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