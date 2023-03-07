Васильев Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.10.1883 ст.
Дата смерти17.11.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1883 ст.
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1911 ст.
Сын: Васильев Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Васильева Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
московский мещанин Новгородской слободы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1913 ст.