Куницына Анастасия (Настасья) Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1823 года - 28 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 177, л. 36, № 300 Цурухайтуевской Николаевской церкви В ИВ 1825 года - 31 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191, л. 651 об., № 331 Цурухайтуевской Николаев... Показать все
Бракосочетание
Около 1816
Рождение ребёнка
07.03.1817 ст.
Дочь: Куницына Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Куницын Михайло (Михаил) Захарович
У военно посельщика Михаила Куницына дочь Анастасия. Восприемники: умершего военно посельщика Захара Куницына дочь Лукерья. ГАЗК ф. 282, оп.1, д. 125, № 25
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Куницына Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Куницын Михайло (Михаил) Захарович
В ИВ 1823 года - 8 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 177, л. 36, № 300 Цурухайтуевской Николаевской церкви В ИВ 1825 года - 6 лет. ? ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191, л. 651 об., № 331 Цурухайтуевской Николаевс... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1821 ст.
Дочь: Куницына Елена Михайловна
Отец ребёнка: Куницын Михайло (Михаил) Захарович
Военно поселщика Михаила Куницына дочь Елена. 23.07 крещение. Восприемники: Посельщика Егора Куницына жена Ксения ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 143, л. 4 об., № 27. МК Цурухайтуевской Николаевской церкви. В ... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1823 ст.
Сын: Куницын Иван (Иоанн) Михайлович
Отец ребёнка: Куницын Михайло (Михаил) Захарович
Военно поселщика Михаила Куницына сын Иоанн. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 143, л. 16 об., № 47. МУ Цурухайтуевской Николаевской церкви. В ИВ 1825 года - 7 лет. ? ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 191, л. 651 об., № 33... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Куницына Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Куницын Михайло (Михаил) Захарович
В ИВ 1828 года - 2 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 225, л. 460 об. В РС 1834 года - 6 лет. ГАЗК ф. 1(об.) оп. 1 д. 17549 В ИВ 1849 года - 21 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1054, л. 3, № 24. Быркинская Нико... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Куницына Соломонида Михайловна
Отец ребёнка: Куницын Михайло (Михаил) Захарович
В РС 1834 года - 4 года. ГАЗК ф. 1(об.) оп. 1 д. 17549
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Куницына Аграфена Михайловна
Отец ребёнка: Куницын Михайло (Михаил) Захарович
В РС 1834 года - 1 год. ГАЗК ф. 1(об.) оп. 1 д. 17549
Смерть
До 1864
После 1849 года (из ИВ 1849 года)