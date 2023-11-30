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Жерноклеева Варвара Ивановна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Вычислено 1905

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
1887

Муж: Жерноклеев Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1888 ст.

Дочь: Масленникова Устинья Гаврииловна

Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Жерноклеев Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.08.1894 ст.

Сын: Жерноклеев Лаврентий Гавриилович

Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.05.1900 ст.

Дочь: Дубинина Елена Гаврииловна

Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.04.1903 ст.

Сын: Жерноклеев Никита Гавриилович

Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Развод
Около 1905

Муж: Жерноклеев Гавриил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Четвертной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Вычислено 1905
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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