Жерноклеева Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиВычислено 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
01.10.1888 ст.
Дочь: Масленникова Устинья Гаврииловна
Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Жерноклеев Иван Гавриилович
Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1894 ст.
Сын: Жерноклеев Лаврентий Гавриилович
Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1900 ст.
Дочь: Дубинина Елена Гаврииловна
Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1903 ст.
Сын: Жерноклеев Никита Гавриилович
Отец ребёнка: Жерноклеев Гавриил Иванович
Развод
Около 1905
Работа или профессия
Неизвестно
Четвертной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1905