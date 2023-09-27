Терновский Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерновский Георгий Иванович

Терновский Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Терновский Иван Васильевич

Мать: Терновская Анна Флигонтовна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Терновский Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Соколова Клавдия

Рождение ребёнка
1960

Сын: Терновский Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Полонская Дора Викторовна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Терновская Оксана Георгиевна

Мать ребёнка: Полонская Дора Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонская Дора Викторовна

Смерть
1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close