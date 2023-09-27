Терновский Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1946
Сын: Терновский Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Соколова Клавдия
Рождение ребёнка
1960
Сын: Терновский Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Полонская Дора Викторовна
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Терновская Оксана Георгиевна
Мать ребёнка: Полонская Дора Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987