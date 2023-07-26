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Не знаю
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Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не знаю
Мать
Не знаю
Дети
Леонтий
Добавил:
СЖ
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Рождение
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Отец:
Не знаю
Мать:
Не знаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Леонтий
Мать ребёнка:
Не знаю
Смерть
Неизвестно
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