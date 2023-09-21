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Борхсениус Йоханнес Мадсен
Борхсениус Йоханнес Мадсен
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1757
Дата смерти
1760
Пол
Мужской
Отец
Борхсениус Мадс Йохансен
1714 г.р.
Мать
Борхсениус (Сунн) Ингеборге Олсдаттер
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец:
Борхсениус Мадс Йохансен
Мать:
Борхсениус Ингеборге Олсдаттер
Смерть
1760
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