Борхсениус Йоханнес Мадсен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус Йоханнес Мадсен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Борхсениус Мадс Йохансен

Мать: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер

Смерть
1760
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