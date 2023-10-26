Аудофледа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аудофледа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 488

Пол

Женский

Отец

Около 440 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хильдерик I

Мать: Базина Тюрингская

Смерть
Около 488
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