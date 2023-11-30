Степанов Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1899 ст.
Рождение ребёнка
12.05.1901 ст.
Сын: Степанов Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Ксения Евстратовна
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/8d805833-2887-45a1-bcba-989eeb50bb92/57
Смерть
Неизвестно