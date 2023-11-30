Степанов Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Дмитрий Степанович

Место рождения

Берхино, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Берхино, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
25.07.1899 ст.

Жена: Степанова Ксения Евстратовна

Берхино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1901 ст.

Сын: Степанов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Степанова Ксения Евстратовна

Берхино, Луховицы, Московская область
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/8d805833-2887-45a1-bcba-989eeb50bb92/57
Смерть
Неизвестно
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