Амиров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амирова Тамара Михаловна
Мать ребёнка: Котикова Светлана Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дымченко Жанна Михайловна
Мать ребёнка: Котикова Светлана Андреевна
Смерть
Неизвестно