Титаренко (Фатеева) Нина Андреевна
Место рожденияКузурово Верхнекетский район Томская область
Дата рождения05.12.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1940
Отец: Фатеев Андрей Петрович
Мать: Фатеева Мария Георгиевна
Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
19.02.1965
Отец ребёнка: Титаренко Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1972
Отец ребёнка: Титаренко Иван Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно