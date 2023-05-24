Титаренко (Фатеева) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титаренко (Фатеева) Нина Андреевна

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Место рождения

Кузурово Верхнекетский район Томская область

Дата рождения

05.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1940

Отец: Фатеев Андрей Петрович

Мать: Фатеева Мария Георгиевна

Кузурово Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
19.02.1965

Сын: Титаренко Игорь Иванович

Отец ребёнка: Титаренко Иван Илларионович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Титаренко Олег Иванович

Отец ребёнка: Титаренко Иван Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титаренко Иван Илларионович