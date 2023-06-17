Смелов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1984
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности