Белянин Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1996
Жена: Белянина Юлия Борисовна
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1996
Дочь: Аракелова Наталия Игоревна
Мать ребёнка: Белянина Юлия Борисовна
Рождение ребёнка
02.10.2011
Дочь: Белянина Софья Игоревна
Мать ребёнка: Белянина Юлия Борисовна