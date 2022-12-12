Белянин Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянин Игорь Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1996

Жена: Белянина Юлия Борисовна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1996

Дочь: Аракелова Наталия Игоревна

Мать ребёнка: Белянина Юлия Борисовна

Рождение ребёнка
02.10.2011

Дочь: Белянина Софья Игоревна

Мать ребёнка: Белянина Юлия Борисовна

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