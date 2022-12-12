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Поздняя Ольга Яковлевна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

28.06.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910 ст.

Отец: Поздний Яков Тимофеевич

Мать: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Крещение
29.06.1910 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Ерофей Петрович Воронченко и Екатерина Ивановна Калиниченко
Смерть
Неизвестно
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