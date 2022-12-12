Поздняя Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910 ст.
Отец: Поздний Яков Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Крещение
29.06.1910 ст.
Восприемники: Ерофей Петрович Воронченко и Екатерина Ивановна Калиниченко
Смерть
Неизвестно