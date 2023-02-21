Пик (Сорокина) Лея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти25.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пик Моисей
Отец ребёнка: Пик Яков
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Нисман Мария
Отец ребёнка: Пик Яков
Смерть
25.02.1964
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
ДОНСКОЕ КЛАДБИЩЕ