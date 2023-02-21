Пик (Сорокина) Лея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПик (Сорокина) Лея

Пик (Сорокина) Лея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

25.02.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Аким Фаня

Отец ребёнка: Пик Яков

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пик Моисей

Отец ребёнка: Пик Яков

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Нисман Мария

Отец ребёнка: Пик Яков

Смерть
25.02.1964
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
ДОНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close