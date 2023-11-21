Дружинина Акулина Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Акулина Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья Фёдоровна

Отец ребёнка: Дружинин Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дружинин Семен Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Алексеевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дружинин Трофим Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Алексеевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дружинин Яков Федорович

Отец ребёнка: Дружинин Федор Алексеевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Федор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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