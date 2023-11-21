Дружинина Акулина Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисья Фёдоровна
Отец ребёнка: Дружинин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Дружинин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дружинин Трофим Федорович
Отец ребёнка: Дружинин Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Дружинин Федор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно