Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна

Место рождения

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шестакова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шестаков Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шестакова Нина Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шестакова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич

Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шестаков Петр Петрович

Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно