Шестакова Ирина (Медведева) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шестакова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шестаков Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шестакова Нина Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шестакова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Шестаков Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно