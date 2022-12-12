Бураншин Камалетдин Имаметдинович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти14.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Имаметдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Бураншина Сара Камалетдиновна
Мать ребёнка: Гульмениса
Рождение ребёнка
28.01.1899
Дочь: Бураншина Амина Камалетдиновна
Мать ребёнка: Гульмениса
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Бураншин Мансур Камалетдинович
Мать ребёнка: Гульмениса
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бураншина Муназзага Камалетдиновна
Мать ребёнка: Гульмениса
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бураншин Гатият Камалетдинович
Мать ребёнка: Гульмениса
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бураншина Фатима Камалетдиновна
Мать ребёнка: Гульмениса
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бураншина Кафия Камалетдиновна
Мать ребёнка: Гульмениса
Арест
06.10.1937
Жертва политических репрессий. Арестован по ст 58-10. Реабилитирован в мае 1989 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульмениса
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Муэдзин
Смерть
14.11.1937
Приговорен к расстрелу