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Бураншин Камалетдин Имаметдинович

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Место рождения

Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1865

Дата смерти

14.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Имаметдин

Мать: не указана

Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Бураншина Сара Камалетдиновна

Мать ребёнка: Гульмениса

Рождение ребёнка
28.01.1899

Дочь: Бураншина Амина Камалетдиновна

Мать ребёнка: Гульмениса

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Бураншин Мансур Камалетдинович

Мать ребёнка: Гульмениса

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бураншина Муназзага Камалетдиновна

Мать ребёнка: Гульмениса

Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бураншин Гатият Камалетдинович

Мать ребёнка: Гульмениса

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бураншина Фатима Камалетдиновна

Мать ребёнка: Гульмениса

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бураншина Кафия Камалетдиновна

Мать ребёнка: Гульмениса

Арест
06.10.1937
Жертва политических репрессий. Арестован по ст 58-10. Реабилитирован в мае 1989 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульмениса

Место жительства
Неизвестно
Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Малотенькашево, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Муэдзин
Смерть
14.11.1937
Приговорен к расстрелу
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