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Супрунов Федор Трофимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Супрунов Трофим Степанович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Супрунова Елена Федоровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-Й Брак

Смерть
Неизвестно
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