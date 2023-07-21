Попов Степан (Стефан)
Место рожденияХаритоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Попов Варфоломей
Мать: ?
Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
23.10.1911
Адмиралтейский Святого Спиридона собор
Рождение ребёнка
07.09.1912
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Попова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
05.03.1914
Сын: Попов Георгий
Мать ребёнка: Попова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр
Мать ребёнка: Попова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Попова Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно