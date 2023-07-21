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Попов Степан (Стефан)

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Место рождения

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Попов Варфоломей

Мать: ?

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
23.10.1911

Жена: Попова Александра Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Адмиралтейский Святого Спиридона собор
Рождение ребёнка
07.09.1912

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Попова Александра Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.1914

Сын: Попов Георгий

Мать ребёнка: Попова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр

Мать ребёнка: Попова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Попова Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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