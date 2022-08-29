Арбузова (Корниенко) Талина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова (Корниенко) Талина

Место рождения

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корниенко Михаил

Мать: (Карасева) Анна

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арбузова) Людмила

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Бракосочетание
Неизвестно

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