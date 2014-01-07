Шумилова Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова Марина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2014

Отец: не указан

Мать: Искакова Светлана Фаритовна

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