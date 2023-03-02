(Яценко) Любовь Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яценко) Любовь Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Яценко Иосиф Иоаннович

Мать: Мария Николаевна

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