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(Яценко) Любовь Иосифовна
(Яценко) Любовь Иосифовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Пол
Женский
Отец
Яценко Иосиф Иоаннович
Около 1790 г.р.
Мать
(Яценко) Мария Николаевна
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Яценко Иосиф Иоаннович
Мать:
Мария Николаевна
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