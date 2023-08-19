Емченко Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1951
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1978
Дочь: Емченко Светлана Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.06.1982
Сын: Емченко Станислав Витальевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно