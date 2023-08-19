Емченко Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емченко Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1951

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1978

Дочь: Емченко Светлана Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.06.1982

Сын: Емченко Станислав Витальевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емченко Виталий Иванович

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