Никипелова (Петряшова) Капиталина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикипелова (Петряшова) Капиталина Павловна

Никипелова (Петряшова) Капиталина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1967

Дочь: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Никипелов Алексей Иванович

Югский, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.