Никипелова (Петряшова) Капиталина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
26.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1967
Дочь: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Никипелов Алексей Иванович
Югский, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно