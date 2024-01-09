Добриков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дышлевская (Добрикова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Добрикова Наталья Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1982
Дочь: Матюхина (Добрикова) Яна Александровна
Мать ребёнка: Добрикова Наталья Юрьевна
Лопашино, Ливенский муниципальный район, Орловская область