Овчинников Фома
Место рождениядеревня Борисовская, Истобенский тяглый стан, Орловская округа, Вятская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Борисовская, Истобенский тяглый стан, Орловская округа, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1713
Дочь: Зыкова Зиновия Фоминична
Мать ребёнка: не указана
деревня Борисовская, Истобенский тяглый стан, Орловская округа, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно