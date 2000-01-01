Овчинников Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Фома

Овчинников Фома

avatar

Место рождения

деревня Борисовская, Истобенский тяглый стан, Орловская округа, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Борисовская, Истобенский тяглый стан, Орловская округа, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1713

Дочь: Зыкова Зиновия Фоминична

Мать ребёнка: не указана

деревня Борисовская, Истобенский тяглый стан, Орловская округа, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close