Черномаз Харитинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномаз Иван
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномаз Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномаз Анатолий
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черномаз Анна
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномаз Петро
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно