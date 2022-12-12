Мухамедьяров Фатых Гарифович
Место рождения
Дата рождения25.12.1883
Дата смерти30.01.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
30.01.1950
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)