Мухамедьяров Фатых Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедьяров Фатых Гарифович

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Место рождения

Большие Яки, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.12.1883

Дата смерти

30.01.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Яки, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.01.1950
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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