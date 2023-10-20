Сахаровская (Рябцева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаровская (Рябцева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Сахаровский Александр Иванович

Отец ребёнка: Сахаровский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сахаровский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Сахаровский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаровский Николай Иванович

Отец ребёнка: Сахаровский Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаровский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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