Сахаровская (Рябцева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Сахаровский Александр Иванович
Отец ребёнка: Сахаровский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сахаровский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Сахаровский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаровский Николай Иванович
Отец ребёнка: Сахаровский Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно