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Садчиков Александр Александрович

Место рождения

с. Щелкун Сысертского р-она Свердловской обл.

Дата рождения

01.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954

Отец: Садчиков Александр Васильевич

Мать: Садчикова Мария Васильевна

с. Щелкун Сысертского р-она Свердловской обл.
Рождение ребёнка
03.02.1978

Сын: Садчиков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Садчикова Галина Гавриловна

Рождение ребёнка
20.06.1980

Сын: Садчиков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Садчикова Галина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана