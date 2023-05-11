Садчиков Александр Александрович
Место рожденияс. Щелкун Сысертского р-она Свердловской обл.
Дата рождения01.05.1954
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1954
с. Щелкун Сысертского р-она Свердловской обл.
Рождение ребёнка
03.02.1978
Сын: Садчиков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Садчикова Галина Гавриловна
Рождение ребёнка
20.06.1980
Сын: Садчиков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Садчикова Галина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана