Тетерин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Тетерин Алексей
Рождение ребёнка
05.12.1961
Сын: Тетерин Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерин Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2017