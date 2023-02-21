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Тетерин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Тетерин Алексей

Мать: Тетерина Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
05.12.1961

Сын: Тетерин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерин Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2017
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