Ожеред Фёкла
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
В книге записей актов гражданского состояния села Киевского за 20 марта 1926 года указано о рождении у них дочери Евдокии, а также говорится о том, что этому времени в семье родилось 4 человека, из ко... Показать все
Смерть
Неизвестно