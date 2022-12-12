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Ожеред Фёкла

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Место рождения

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Ожеред Матвей Лаврентьевич

Киевка, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
В книге записей актов гражданского состояния села Киевского за 20 марта 1926 года указано о рождении у них дочери Евдокии, а также говорится о том, что этому времени в семье родилось 4 человека, из ко... Показать все
Смерть
Неизвестно
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