Милюкова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюкова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1904

Дочь: Башкатова Мария Степановна

Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович

с.Вольные Вершины Мучкапского района Воронежской обл.
Смерть
1942
д.Кабаново Крапивинский район Кемеровской обл.
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