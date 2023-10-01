Милюкова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1904
Дочь: Башкатова Мария Степановна
Отец ребёнка: Башкатов Степан Ульянович
с.Вольные Вершины Мучкапского района Воронежской обл.
Смерть
1942
д.Кабаново Крапивинский район Кемеровской обл.