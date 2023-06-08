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Сергеев Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Иван

Мать: Сергеева Матрона Васильева

Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Сергеев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1903

Сын: Павел

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1904

Сын: Сергеев Константин Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1906

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.05.1907

Сын: Сергеев Александр Иванович

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова

Смерть
Неизвестно