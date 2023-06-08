Сергеев Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Иван
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова
Рождение ребёнка
02.07.1901
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова
Рождение ребёнка
02.03.1903
Сын: Павел
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова
Рождение ребёнка
02.03.1904
Сын: Сергеев Константин Иванович
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова
Рождение ребёнка
11.04.1906
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова
Рождение ребёнка
11.05.1907
Сын: Сергеев Александр Иванович
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сергеева Зоя Игнатова
Смерть
Неизвестно