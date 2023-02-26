Мартынов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Василий

Мартынов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Около 1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Константин

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
24.07.1947

Жена: Мартынова Вера

Рождение ребёнка
01.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Вера

Россия
Рождение ребёнка
21.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Вера

СССР Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова Вера

Смерть
2006
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