Мартынов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Константин
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.07.1947
Жена: Мартынова Вера
Рождение ребёнка
01.06.1948
Россия
Рождение ребёнка
21.02.1953
СССР Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2006