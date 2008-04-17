Жилин Моисей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1926
Дата смерти17.04.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван в 1943 году Трубчевским РВК. Проходил обучение в 1 стрелковой роте 56 учебного стрелкового полка 42 учебной стрелковой дивизии. В начале 1944 года в ... Показать все
Смерть
17.04.2008
Похороны
Неизвестно