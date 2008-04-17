Жилин Моисей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилин Моисей Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1926

Дата смерти

17.04.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван в 1943 году Трубчевским РВК. Проходил обучение в 1 стрелковой роте 56 учебного стрелкового полка 42 учебной стрелковой дивизии. В начале 1944 года в ... Показать все
Смерть
17.04.2008
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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