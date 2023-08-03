(Хрущева) Агафья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1857
Дочь: Марфа Лукина
Отец ребёнка: Хрущев Лука Владимиров
Рождение ребёнка
23.08.1858
Дочь: Наталья Лукина
Отец ребёнка: Хрущев Лука Владимиров
Рождение ребёнка
1861
Сын: Хрущев Иаков Лукин
Отец ребёнка: Хрущев Лука Владимиров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Лукина
Отец ребёнка: Хрущев Лука Владимиров
Смерть
Неизвестно