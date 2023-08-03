(Хрущева) Агафья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрущева) Агафья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1857

Дочь: Марфа Лукина

Отец ребёнка: Хрущев Лука Владимиров

Рождение ребёнка
23.08.1858

Дочь: Наталья Лукина

Отец ребёнка: Хрущев Лука Владимиров

Рождение ребёнка
1861

Сын: Хрущев Иаков Лукин

Отец ребёнка: Хрущев Лука Владимиров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Лукина

Отец ребёнка: Хрущев Лука Владимиров

Смерть
Неизвестно
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