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Селивонов Косьма Гурьевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Селивонов Гурий Сергеевич

Мать: Селивонова Матрона Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя дат рождения детей.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1876

Жена: Селивонова Ксения Александровна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.11.1876 ст.

Сын: Селивонов Филипп Косьмин

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.

Сын: Селивонов Григорий Косьмин

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
22.06.1881 ст.

Дочь: (Селивонова) Феврония Косьмина

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.

Дочь: (Селивонова) Ефросиния Косьмина

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.12.1888 ст.

Сын: Селивонов Афанасий Косьмин

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.06.1890 ст.

Дочь: (Селивонова) Акилина Косьмина

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.

Сын: Селивонов Савва Косьмин

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Селивонов Василий Косьмин

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.

Дочь: Иванченко (Селивонова) Агрипина Косьмина

Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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