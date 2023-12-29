Селивонов Косьма Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Исходя дат рождения детей.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1876
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.11.1876 ст.
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
10.01.1879 ст.
Сын: Селивонов Григорий Косьмин
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1881 ст.
Дочь: (Селивонова) Феврония Косьмина
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.
Дочь: (Селивонова) Ефросиния Косьмина
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
10.12.1888 ст.
Сын: Селивонов Афанасий Косьмин
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
13.06.1890 ст.
Дочь: (Селивонова) Акилина Косьмина
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
04.12.1893 ст.
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Селивонов Василий Косьмин
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.
Дочь: Иванченко (Селивонова) Агрипина Косьмина
Мать ребёнка: Селивонова Ксения Александровна
Смерть
Неизвестно